Независимо от фракции: Порошенко рассказал, за что "ЕС" будет голосовать в Раде

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская Солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

Об этом глава политсилы сказал в интервью телеканалу "Украина". При этом он подчеркнул, что "ЕС" никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в которых бы фракциях они не прятались.

"Я как пятый президент Украины готов абсолютно безоговорочно поддерживать направления европейской и евроатлантической интеграции – я помогаю государству. Я помогаю Украине и я твердо убежден, что это тот путь, который мы должны защитить для того, чтобы были продолжены реформы, которые были начаты нашей командой", – сказал Порошенко.

"Если новая команда будет тянуть нас назад в Россию, если она будет разрушать фундамент государственности, если она будет отменять закон о языке, децентрализацию, энергетическую независимость нашего государства, если будут попытки нанести удар в спину нашей армии, если будут осуществляться другие шаги в нарушение тех изменений в Конституцию, которые были предложены мной, которые делают обязательным для всех ветвей власти членство в НАТО и ЕС – независимо от того, какая это будет фракция, мы будем категорически против. Речь идет о поддержке государственных инициатив", – добавил он.

Петр Порошенко Факты

Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий:

"Слуга народа" – 47,5%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%; "Европейская солидарность" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны.

Пятый украинский глава также заявил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. Он отметил, что нельзя запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил.

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