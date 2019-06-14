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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Независимо от фракции: Порошенко рассказал, за что "ЕС" будет голосовать в Раде

1.3тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская Солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

Об этом глава политсилы сказал в интервью телеканалу "Украина". При этом он подчеркнул, что "ЕС" никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в которых бы фракциях они не прятались.

"Я как пятый президент Украины готов абсолютно безоговорочно поддерживать направления европейской и евроатлантической интеграции – я помогаю государству. Я помогаю Украине и я твердо убежден, что это тот путь, который мы должны защитить для того, чтобы были продолжены реформы, которые были начаты нашей командой", – сказал Порошенко.

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"Если новая команда будет тянуть нас назад в Россию, если она будет разрушать фундамент государственности, если она будет отменять закон о языке, децентрализацию, энергетическую независимость нашего государства, если будут попытки нанести удар в спину нашей армии, если будут осуществляться другие шаги в нарушение тех изменений в Конституцию, которые были предложены мной, которые делают обязательным для всех ветвей власти членство в НАТО и ЕС – независимо от того, какая это будет фракция, мы будем категорически против. Речь идет о поддержке государственных инициатив", – добавил он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Факты

Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий:

  1. "Слуга народа" – 47,5%;

  2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%;

  3. "Европейская солидарность" – 7,9%;

  4. ВО "Батьківщина" – 7,5%;

  5. "Голос" – 6,4%.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны.

Пятый украинский глава также заявил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. Он отметил, что нельзя запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"политикаВерховная Рада Украины
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
патрошенко ,БРЕХУН , ВОР , БАРЫГА продолжает понтовать под президента ! и когда эту КУРВУ посадят... надоело ждать !
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леня зе
леня зе
ПЕС-шо-то торопиться. президентские выборы не ,не помним.
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