"Независимо от его воли": Медведчук отказался подчиняться Зеленскому

Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук по прибытию в Киев вместе с украинцами, которых якобы освободил из плена "Л/ДНР", ответил президенту Владимиру Зеленскому про пиар перед выборами.

Своей позицией поделился он в эфире телеканала "112 Украина".

Так, Зеленский ранее заявил, что у политика нужно уточнить, почему тот заговорил о решении конфликта на востоке Украины и освобождении пленных только перед выборами.

Виктор Медведчук

"Отвечаю господину Зеленскому. Освобождением людей и вопросами мира я занимаюсь с мая 2014 года, когда, я думаю, он еще не думал о президентстве. И буду заниматься дальше, независимо от его пожеланий, от его воли или от каких-либо его поручений, в которых я и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не нуждаемся", – высказался Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что никогда лично не общался с Медведчуком. Президент также указал на то, что политик хочет попиариться перед выборами.

Медведчук в ответ сказал, что знаком с президентом, однако ни разу с ним не общался, так как не поддерживал его кандидатуру.

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