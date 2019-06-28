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"Независимо от его воли": Медведчук отказался подчиняться Зеленскому

7.1тЧитать материал на украинском

Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук по прибытию в Киев вместе с украинцами, которых якобы освободил из плена "Л/ДНР", ответил президенту Владимиру Зеленскому про пиар перед выборами.

Своей позицией поделился он в эфире телеканала "112 Украина".

Так, Зеленский ранее заявил, что у политика нужно уточнить, почему тот заговорил о решении конфликта на востоке Украины и освобождении пленных только перед выборами.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

"Отвечаю господину Зеленскому. Освобождением людей и вопросами мира я занимаюсь с мая 2014 года, когда, я думаю, он еще не думал о президентстве. И буду заниматься дальше, независимо от его пожеланий, от его воли или от каких-либо его поручений, в которых я и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не нуждаемся", – высказался Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что никогда лично не общался с Медведчуком. Президент также указал на то, что политик хочет попиариться перед выборами.

Медведчук в ответ сказал, что знаком с президентом, однако ни разу с ним не общался, так как не поддерживал его кандидатуру.

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Николаевич Александр
Николаевич Александр
какая же мразь этот медведчук! как раз то он, занимается не миром, а войной! если быть точнее, то миром с россией и войной с Украиной! это видно как белый день! медвдчук шестерка путина и враг Украины! надеюсь этого пид#ра привлекут к уголовной ответственности! этот хер занимается всем, исключительно в интересах россии и политических баллов для себя. ему 300 лет всрались эти солдаты! Зеленский будь мужиком с яйцами и президентом, накажи эту су-ку медведчука за неповиновение руководству страны, за то что подрывает авторитет руководства и страну в целом!
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,почему он должен подчиняться клоуну?
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Serov Oleg, а почему он должен подрывать авторитет страны и руководства? кто он такой?? он обычная пыль подзалупная. вот пусть себя и ведет как пыль!
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леня зе
леня зе
свиноты не благодарные.а вообще правильно говорят:делай добро и бросай его в воду.но это не про свынку ПЕ.У
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