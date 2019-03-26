Незаконное обогащение в Украине: ЕС вмешался в скандал

Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выразив надежду, что сотрудничество по линии макрофинансовой помощи не пострадает, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили комитету Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он.

"Дело"

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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