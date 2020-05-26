Незаконная прослушка Порошенко и Байдена: ГБР открыло дело из-за "пленок Деркача"

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство из-за незаконного прослушивания пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

В частности, в ведомстве пришли к выводу, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Порошенко и Байден "5 канал"

Согласно обнародованному документу, сведения о совершении уголовного преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований 25 мая. Правовая квалификация – Уголовный кодекс Украины, статья 359, часть 3.

ГБР открыло дело из-за "пленок Деркача" "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы с якобы разговором Порошенко и Байдена датированы 2015-2016 годами.

Однако в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена также отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

Источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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