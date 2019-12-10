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10 декабря • обновлено в 06:12
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"Невозможно работать!" Зеленский высказался об акциях протеста на Банковой

1.3т
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Президент Владимир Зеленский заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы.

"Ну акции и акции. Вы же знаете, у нас страна демократическая. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли это (улицу Банковую Ред.). Ну просто невозможно работать: они там кричат, гудят", – сказал он во время брифинга с журналистами после саммита в "нормандском формате" в Париже, отвечая на вопрос корреспондента OBOZREVATEL.

Брифинг после саммита в "нормандском формате" в Париже

Брифинг после саммита в "нормандском формате" в Париже

Скриншот с видео

При этом Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает подпитывать радикализм в Украине.

"Я говорил, вы же видите, ну какой радикализм, у нас нормальные люди. Это не аргумент никто никому ничем не угрожает. Но российская сторона приводила именно эти аргументы в деталях. Очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации", – подчеркнул глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Накануне встречи, 8 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе". Число участников акции достигало ориентировочно от 5 тисяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

  • К вечеру акция протеста развернулась еще и на Банковой. Представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

    Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммита в "нормандском формате" во французком Париже. Допустили также превращения акции в бессрочную. Однако, по состоянию на утро 10 декабря протестующие начали расходиться.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Акции протеста в Киеве
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Хо Хол
Хо Хол
Агент Кремля Порошенко подписал минские соглашения, а теперь упрекает агента Кремля Зеленского в том, что он выполняет минские соглашения. Я ничего не упустил?
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1
0
Хо Хол
Хо Хол
Весь мир Украина, а люди в ней агенты Кремля.
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