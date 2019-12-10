"Невозможно работать!" Зеленский высказался об акциях протеста на Банковой

Президент Владимир Зеленский заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на ул. Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы.

"Ну акции и акции. Вы же знаете, у нас страна демократическая. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли это (улицу Банковую – Ред.). Ну просто невозможно работать: они там кричат, гудят", – сказал он во время брифинга с журналистами после саммита в "нормандском формате" в Париже, отвечая на вопрос корреспондента OBOZREVATEL.

Брифинг после саммита в "нормандском формате" в Париже Скриншот с видео

При этом Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает подпитывать радикализм в Украине.

"Я говорил, вы же видите, ну какой радикализм, у нас нормальные люди. Это не аргумент никто никому ничем не угрожает. Но российская сторона приводила именно эти аргументы в деталях. Очень сложный диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации", – подчеркнул глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Накануне встречи, 8 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе" . Число участников акции достигало ориентировочно от 5 тисяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

К вечеру акция протеста развернулась еще и на Банковой. Представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками. Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммита в "нормандском формате" во французком Париже. Допустили также превращения акции в бессрочную. Однако, по состоянию на утро 10 декабря протестующие начали расходиться.

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