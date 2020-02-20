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20 февраля • обновлено в 14:24
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"Невиновные вышли из тюрем!" Бородянский встал на сторону экстрасенсов в Украине

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные в Украине вышли из тюрем.

Об этом он сказал в интервью hromadske, комментируя программу "Битва экстрасенсов" на телеканале, руководителем которого он был (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, его попросили объяснить, каким образом человек, который продюсировал канал, где транслируют подобные программы, стал министром культуры.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

По его словам, коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию, и эта программа принесла пользу.

"Можно по-разному оценивать: шлак или нет. Но благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", – ответил Бородянский.

Министр также добавил, что имеет в виду помощь в раскрытии преступлений именно экстрасенсами, а не программой.

При этом Бородянский подчеркнул, что он "слабоверующий человек", но "фактически такие случаи были".

"Для людей экстрасенсы часто были последней возможностью решить какую-то сложную ситуацию. Это было не только зрелище, каждая серия решала какую-нибудь человеческую проблему", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Владимир Бородянский заявил, якобы не знал о присутствии ведущих "112 Украина" на канале для ОРДЛО, который создается на базе UATV, и что это привело к массовому увольнению коллектива последнего.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Тег
Следствие ведут экстрасенсы
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