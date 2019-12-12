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12 декабря • обновлено в 14:23
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Виктор Чайка
Виктор Чайка
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Неуловимый Фукс?

1.8т

Зеленский - мне друг (как интеллектуал и демократ), но истина - дороже!

И потому хочу задать накопившиеся ЗА СТО ДНЕЙ вопросы (у меня есть сто вопросов, но сегодня озвучу только семь)).

Новости
Спрятал миллиарды? Олигарх Фукс показал скромные доходы

Почему Фукс , новоявленный "гражданин" Украины не вернул Киевскому метрополитену два миллиарда гривен, которые он незаконно, используя нашу коррумпированную судебную систему, украл у всех Киевлян, заставляя их до сего дня платить вдвое за проезд в метро в пользу российского олигарха?

Почему Давид Арахамия продолжает возглавлять фракцию в парламенте так называемых "Слуг народа", если он крышует один из самых коррумпированных промыслов за всю историю Украины - ЕДАПС (и не важно, как эти черти нынче себя называют))?

Почему Стефанчук и Богдан не платят за госохрану из своего собственного набитого деньгами кармана?

Новости
Что будет с киевским метро: суд взялся за "дело Фукса"

Почему президент ездит из аэропорта такими кортежами, что Голобородьки не могут даже на велосипедах проехать домой?

Почему игорный бизнес у нас возрождают не те европейские страны, которые собирают ежегодно десятки миллирдов долларов в госбюджет за счет человеческих страстей в казино, а некий гражданин Литвы, представитель московской мафии, швыденько получивший украинскую паспортину "по методу Фукса".

Почему киевскому мэру не предьявлен "гамбургский счет"???

Или, как говорят умные люди: Вы и вправду ненадолго?

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Автор
Виктор Чайка Виктор Чайка
Персоны
Владимир Зеленский Павел Фукс Давид Арахамия Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Чан Джеки
Чан Джеки
ну неможет зе так вот сразу пойти =думаю что он и непойдет=противу коломойского ведь он дал честное слово своих нетрогать етому упырю.да и своя братва пущай покушает вволю пока несбросили.
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