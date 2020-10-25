Неточность экзитполов может составить до 35% – СМИ

Юрий Сергиенко Политика 23:31, 25.10.2020 Обновлено: 00:03, 26.10.2020

Экзитполы по результатам местных выборов в Украине могут быть неточными на 30-35%.

Как сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источники в Офисе президента, это связано с тем, что люди на выходе из избирательных участков отказывались отвечать на опросы.

"Наш источник в ОП рассказал, что сейчас не стоит верить социологическим опросам, так как 30% избирателей отказывались отвечать за кого голосовали. Большинство агентств наняты конкретными мэрами или кандидатами", – пишет "Резидент".

Как написал канал "Тень на плетень", это создаст больше возможностей для фальсификации итогов выборов.

"Ошибки сегодняшних экзит-полов может составить от 30 до 35%. Люди не хотят делится информацией или дают ложные данные. Кстати, тут есть и обратная сторона. На местах легче будет фальсифицировать итоги выборов", – сказано в сообщении.

Telegram "Тень на плетень".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.

Опросы проводились в Киеве и других крупных городах страны.

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