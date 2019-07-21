"Нет жизни вне Украины": пропагандисты Кремля "возбудились" из-за выборов

Главные пропагандисты Кремля в день проведения внеочередных парламентских выборов уделяют особое внимание ситуации в Украине.

Данную особенность заметил украинский политолог Александр Голобуцкий в своем телеграмм-канале.

"На 14:00 руссо-пропагандон Владимир Соловьев написал в своем Twitter уже 6 сегодняшних твиттов о выборах в Украине. Для них действительно нет жизни вне Украины", - прокомментировал он ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты и террористы "Донецкой народной республики" выдали новый фейк об Операции Объединенных сил на Донбассе. Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что в зону ООС прибыли курсанты Одесской военной академии, которые якобы собираются обстреливать гражданские объекты "республики".

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