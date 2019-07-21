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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Нет жизни вне Украины": пропагандисты Кремля "возбудились" из-за выборов

1.6т Читать материал на украинском

Главные пропагандисты Кремля в день проведения внеочередных парламентских выборов уделяют особое внимание ситуации в Украине.

Данную особенность заметил украинский политолог Александр Голобуцкий в своем телеграмм-канале.

"На 14:00 руссо-пропагандон Владимир Соловьев написал в своем Twitter уже 6 сегодняшних твиттов о выборах в Украине. Для них действительно нет жизни вне Украины", - прокомментировал он ситуацию.

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"Нет жизни вне Украины": пропагандисты Кремля "возбудились" из-за выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты и террористы "Донецкой народной республики" выдали новый фейк об Операции Объединенных сил на Донбассе. Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что в зону ООС прибыли курсанты Одесской военной академии, которые якобы собираются обстреливать гражданские объекты "республики".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Соловьев Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Теги
Новости России Выборы 2019
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Юг Руси
Юг Руси
А этот, Голубяцкий, подписчик Соловьёва, если все твитты перечитывает? Откройте "новости" на обсосе и обнаружите - "Россия, Путин,Путин, Россия" и изредка что-то про Укроинну ))))))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Не знал что какой то там Голубоцкий такой постоянный член клуба твиттера какого то Соловьёва)))))Но...в России ...дорогие мои животные....нам накакать на ваши выборы...смачно)))))))))))))всем.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Сироткин Андрюха, о да, тут вам нет равных ! Только какать, как ты выразился, соседу под дверь - не очень умно, во-первых - вонь на весь подъезд, во-вторых - глубокое уважение всех соседей, по самые помидоры !
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