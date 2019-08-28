"Нет войны на Донбассе!" Коломойский рассказал, как Зеленский будет помогать России решить "гражданский конфликт" в Украине

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подтвердил свои резонансные слова о том, что на Донбассе "гражданский конфликт", а не война.

В своем интервью "Цензору" он заявил, что "если бы не было конфликта, не было бы российской регулярной армии".

"Надо смотреть, что первично, а что вторично. Мы с вами помним 14-й год, как все начиналось. Сначала образовался конфликт, а потом уже образовались эти все зеленые человечки из России, гиркины, привозные автобусы якобы дончан и луганчан, а на самом деле они были из-за поребрика. Они понимали, что нельзя упустить ситуацию и были более готовы, чем в 2004-2005-м году. В 2004-2005-м помните, там тоже назревало – Северодонецкий съезд. Поверьте мне, что если б не был сорван "Украинский фронт" в Харькове в феврале 14-го, то война пришла бы и туда и ситуация у нас была бы на порядок "повеселее". Мы предотвратили тогда еще более страшный сценарий – политическими методами", - сказал миллиардер.

Игорь Коломойский "Цензор"

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Кроме того, Коломойский считает, что для решения ситуации необходимо решить именно гражданский конфликт в Украине.

"Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена – значит конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт. Гражданский конфликт надо политическими методами снять с повестки дня – и тогда российским войскам придется сваливать. Вот почему я говорю сейчас о конфликте – с политической точки зрения", - сказал он.

Бизнесмен подтвердил, что когда нынешний президент Украины Владимир Зеленский говорит о мире, это и есть та самая стратегия выведения войны за рамки урегулирования гражданского конфликта.

"Давайте разберемся, почему нет мира? Казалось бы, в феврале-месяце было подписано второе Минское соглашение, после Дебальцево. Там четко написан план действий со сроками на 15-16 года. Я недавно его смотрел, этот план действий, и говорю: давайте подведем итоги и создадим современную версию, как выполнен каждый пункт. Там есть вещи, которые действительно выполнены. Обмен пленными частично состоялся, осталось в плену несколько сот человек", - вспомнил он.

Коломойский заявил, что "надо помогать Российской Федерации".

"Что я самое главное хочу сказать? Российская Федерация при всей моей нелюбви к ней и к порядкам, которые там творятся, к режиму, она все-таки член ООН, член Совета безопасности, вернулась в ПАСЕ. Т.е. они как-то стараются соблюдать лицо, свой внешний облик, играть иногда по каким-то правилам. Но если Россия пытается быть цивилизованней, надо ей в этом помогать, найти, ради наших пленных, такие правила, которым Россия будет вынуждена следовать. Да, есть трагедия для тех пленных людей, кого нет в списках, но надо освободить хотя бы тех, кого мы можем. И надо всех искать, не останавливаться и потом вытянуть еще одну партию. И опять придумывать, как поменять их", - высказал он свое мнение.

Завершающим этапом стратегии Зеленского по принуждению Путину к миру Коломойский назвал прекращение огня:

"Третий этап – прекращение стрельбы. Это все в принципе реализуемо - но это ж не решение вопроса. Мы можем добиться прекращения стрельбы тогда, когда покажем всем путь как выйти из этого конфликта. Хочет ли Российская Федерация выйти из конфликта на данном этапе?"

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая Коломойский уже называл войну на Донбассе "гражданским" конфликтом. "На Донбассе гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт", – заявил он.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что очень удивился заявлению украинского миллиардера. По словам министра, он не думал, что в Украине есть хотя бы один человек с такой точкой зрения.

Позже в августе бизнесмен во второй раз сделал скандальное заявление о том, что считает войну на Донбассе "гражданской". Вместе с тем он признал вооруженное вторжение на территорию Украины российских оккупантов.

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