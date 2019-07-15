Скандал с бронежилетами: директора ГБР поймали на жестких нестыковках

Скандальный директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что никаких претензий к якобы бракованным, по информации ГБР, бронежилетам прошлых лет выпуска нету.

Об этом написал украинский общественный деятель, волонтер, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. По его словам, Труба сказал, что информация о дефектах появилась из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля, но экспертизу в бюро еще не проводили.

Также Труба добавил, что были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал "непонятно кто и непонятно где", отметил общественный деятель.

Роман Труба Пресс-служба ГБР

"Отсюда, его м*ть, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что три из пяти бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!" – возмутился Бирюков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР заявило о разоблачении новой схемы с бронежилетами в Минобороны.

Также в сети появилась запись прослушки по скандальному делу о бронежилетах для Вооруженных сил Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!