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"Нет понимания": в России выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным

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Встреча главы России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот определит четкую позицию по отношению к РФ.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает "Вести".

По его словам, Путину перед назначением встречи нужно понять подходы Зеленского к повесткам дням российско-украинского конфликта.

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"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию", – отметил он.

Путин / Зеленский

Путин / Зеленский

Песков также добавил, что у Путина "в целом позитивный подход" по отношению к Зеленскому, и он находится в состоянии "сдержанного оптимизма".

"Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", – резюмировал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами". Ранее кум президента РФ сказал, что глава Кремля уважает Зеленского.

А журналист Евгений Соловьев сделал прогноз по будущим переговорам президентов Украины и России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с ботоксным встречаться не будет! война до полной победы
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