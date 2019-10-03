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4 октября • обновлено в 00:55
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"Нет никаких гарантий!" Пристайко сказал, что будет с Донбассом после разведения войск

2.5т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, для чего Украине нужно отвести войска с Донбасса и что будет с местными жителями, которые окажутся в серой зоне.

Подробности он раскрыл в эфире программы "Право на владу" в четверг, 3 октября. Так, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина поинтересовалась, на кого будут оставлены люди в серой зоне, когда Украина отведет свои войска.

"Мы знаем, что ОБСЕ не всегда фиксирует обстрелы. Где гарантии, что сейчас они все будут видеть? Где гарантии, что Путин станет таким вежливым и хорошим и не будет больше нападать на Украину?" – спросила она.

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Пристайко сказал, что будет с Донбассом после разведения войск

Пристайко сказал, что будет с Донбассом после разведения войск

Скриншот из видео

"Нет никаких гарантий. Нужно быть реалистами. Мы можем обеспечить полный мир и порядок на нашей территории, если туда заходят наши войска и полиция, государство в полной мере. Это единственная гарантия", – ответил Пристайко.

По его словам Украина вынуждена обращаться к дипломатии, поскольку не может другим способом вернуть оккупированные территории.

"Конкретно, что происходит с людьми в серой зоне. К сожалению, люди уже сейчас живут в этой серой зоне. Это неприятно, понимаю, но наши войска должны отойти на нашу территорию. Мы делаем все, чтобы люди не жили в постоянной опасности обстрелов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Респект министру - он четко определил где "наша" территория где не наша... в утешение кугутам хочу сказать что вся украина это территория России и вашего там нет ...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Этот Пристайко козел еще бОльший чем кажется на первый вазгляд. О чем он вообще нявкает ?? На какую нашу территорию должны отойти наши войска ??? Этому пердуну что ?? не объяснили что там ВЕЗДЕ наша территория, вплоть до самой границы с ка-цап-станом.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
звучит как гордо: "наши войска должны отойти на НАШУ территорию"! А на чьей территории они находятся сейчас? И это МИНИСТЕР, представляющий Украину! Или может быть - НЕ НАШУ территорию?
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