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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Нет ни одного специалиста!" Команду Зеленского раскритиковали за важный нюанс

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В команде президента Владимира Зеленского - партии "Слуга народа" - нет ни одного человека, обладающего системными познаниями по вопросу крымской проблематики.

Об этом пишет в своей статье "Экзамен на Крым переносится" для ZN.UA Валентина Самар. Она считает, что новые лица в парламенте не могут не радовать, но значительная их часть уже лучше знает реалии Европы, чем родной страны.

Таким образом, по ее мнению, в свете нового расклада сил в парламенте и новой АП, процесс по Крыму нужно будет начинать с ликбеза принимающих решение.

Самар отмечает, что в программе партии "Слуга народа", которая может получить большинство в парламенте, для решения проблем крымчан предусмотрено только два пункта: "Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины" и "Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине".

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Партия "Слуга народа"

Партия "Слуга народа"

"Поскольку внятной программы у президента Зеленского по деоккупации Крыма и части Донбасса нет, то что законодательно будут сопровождать депутаты СН, тоже не ясно. Второе обязательство вызывает вопрос: а почему только информационная реинтеграция? Ведь "попередники" так потрудились, что сегодня, по большому счету, речь идет о необходимости ликвидации дискриминации граждан Украины с крымской "пропиской" со стороны государства Украина", - сказано в материале.

Самар также отметила, что в списке "Слуги народа" есть только одна крымчанка, замыкающая первую сотню: это блогер Лиза Богуцкая, соратница Михеила Саакашвили, имеющая весьма неоднозначное к себе отношение крымского сообщества, но все шансы попасть в Раду.

"Таким образом, в новом парламенте, в лучшем случае, может оказаться до пяти-шести крымчан, что на самом деле количественно меньше, но, возможно, качественно больше нынешнего. Однако само по себе их присутствие не гарантирует прорыва в решении "крымского", а тем более "крымскотатарского вопроса", - заключает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" обнародовала обновленный список кандидатов на внеочередные выборы в Раду-2019, в котором появилась функция лайков и дизлайков через использование соцсети Facebook.

Ранее анонсировалось, что, таким образом, политсила должна "отсеять" с помощью украинцев неподходящих, по их мнению, кандидатов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"Крым
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
зачем ему специалисты по чужой на сегодня территории?в марте 14го дохуя специалисты помогли?
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Гончар Александр
Гончар Александр
Какое системное понимание должно быть у крымской проблемы? Кому не понятна суть происходящего и случившегося в 2014 году? ...Люди на полуострове на момент аннексии были на стороне РФ. Военнослужащие массова переходили на сторону врага, отдельные патриоты не считаются, остальные перешли, подчеркиваю перешли, а не сдались. А гражданские жители в подавляющей своей массе имели пророссийские настроения. Крымские татары попытались в начале противостоять, но так и не понятна ситуация с затуханием их протеста. Почему не держались больше? Что повлияло на принятие аннексии? Украина конечно же должна отстаивать свои границы и территории, но не желание(хоть оно уже может и поубавилось) жителей Крыма быть в РФ, тоже нельзя. Решение крымского вопроса лежит не в Крыму, а в самой Украине, где надо создать настоящую демократию и правовое государство, тогда и Крым(граждане) по настоящему захочет "вернуться". Вот такое у меня системное понимание крымской проблематики. А автор статьи, что имеет ввиду говоря о системном понимании? В статье ответа нет. Из статьи один вывод мало крымчан идут в парламент от Слуги народа. Мало, но и Крым не голосует, поэтому и мало. Конечно важно не отбрасывать от Украины крымчан(наши граждане они как и мы все), но с учетом обстоятельств это на нормальном уровне. От Европ. Солид. идет Джамилем и остальные, хватит для новой Рады.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
хорошо что аксенов с водой вопрос сам рещил ! ненужна!!! баба з возу...
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