"Нет, не верю!" Зеркаль резко отказалась вернуться к Зеленскому

Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль не вернется работать в дипломатическое ведомство при каденции президента Владимира Зеленского.

Об этом Зеркаль рассказала в интервью "Гордону", отметив, что "поставила в этом вопросе три точки".

На вопрос, вернулась бы она в МИД в случае личной просьбы Зеленского, Зеркаль ответила: "Нет, уже нет. Знаете, как по Станиславскому: не верю".

По словам дипломата, принципиальная разница в работе нынешнего Министерства иностранных дел заключается в "отсутствии выработки тактики".

Зеркаль заявила, что Украина должна быть более "понятной" для своих союзников, чтобы эффективно налаживать коммуникации.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

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