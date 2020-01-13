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13 января • обновлено в 13:09
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"Нет, не верю!" Зеркаль резко отказалась вернуться к Зеленскому

25.7т
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Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль не вернется работать в дипломатическое ведомство при каденции президента Владимира Зеленского.

Об этом Зеркаль рассказала в интервью "Гордону", отметив, что "поставила в этом вопросе три точки".

На вопрос, вернулась бы она в МИД в случае личной просьбы Зеленского, Зеркаль ответила: "Нет, уже нет. Знаете, как по Станиславскому: не верю".

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По словам дипломата, принципиальная разница в работе нынешнего Министерства иностранных дел заключается в "отсутствии выработки тактики".

Зеркаль заявила, что Украина должна быть более "понятной" для своих союзников, чтобы эффективно налаживать коммуникации.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ей кто то предложил вернуться? Очередное петеботянское дерьмо на сайте.
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0
1
Tomas Fan
Tomas Fan
Кунилин й Клизmахoхoл, бились головой об стол. Как Московские холопы, стуча пальцами о кнопы. Потому что с непривычки, проe*бaли методичку. Й чтобы не свернуть с пути, выceр гнусный донести, прогинались как халдеи пред Кремлевской гоноpeeй.
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что, Зеленский её звал назад?
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1
1

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