Нет – налогам и армии. Да – наркотикам: чем опасна идеология "Слуги народа"

В основе идеологии президентской партии "Слуга народа" лежит теория, которая по своей сути опаснее, чем анархия в чистом виде.
Как сообщал представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, политсила взяла за основу так называемую модель либертарианства. Впрочем, член президентской команды крайне поверхностно пояснил, что же она предполагает. Поэтому OBOZREVATEL решил разобраться в этом подробнее.
Владимир Зеленский
Постер сериала "Слуга народа"
Что предполагает либертарианство
С точки зрения либертарианского анархизма, налогообложение является принудительным и посягает на частную собственность, поэтому его следует упразднить. Защитой граждан в этом случае должны заниматься частные охранные организации. Также либертарианцы выступают против любых таможенных пошлин.
Они против воинской повинности, что особенно интересно ввиду войны на Донбассе.
Либертарианцы высказываются против контроля за лекарственными препаратами со стороны государства, а самое узнаваемое требование – легализация наркотиков.
В либертарианском обществе взаимоотношения между людьми регулируются контрактами (как устными, так и письменными), а не государством.
Клевета не является насильственным действием, поэтому за неё не может быть наказания в либертарианском обществе, если она не запрещена контрактом.
Либертарианцы против обязательной школы, обучение – это частное дело детей и их родителей.
В либертарианском обществе нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды (но нужно это сделать, если он попытается их реализовать).
Либертарианцы – не демократы, потому что, по их мнению, никакое большинство не имеет права решать даже за одного.
РБК
Разумеется, в современных условиях построить настоящее либертарианство команде Зеленского явно не удастся. Во многом идеология президента противоречит принципам цивилизованного мира, да и не будет воспринята большинством украинцев.
Однако попробуйте представить "либертарианский рай" в Украине. Страшно? Нам тоже.
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