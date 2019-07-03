Нет – налогам и армии. Да – наркотикам: чем опасна идеология "Слуги народа"

В основе идеологии президентской партии "Слуга народа" лежит теория, которая по своей сути опаснее, чем анархия в чистом виде.

Как сообщал представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, политсила взяла за основу так называемую модель либертарианства. Впрочем, член президентской команды крайне поверхностно пояснил, что же она предполагает. Поэтому OBOZREVATEL решил разобраться в этом подробнее.

Владимир Зеленский Постер сериала "Слуга народа"

Что предполагает либертарианство

С точки зрения либертарианского анархизма, налогообложение является принудительным и посягает на частную собственность, поэтому его следует упразднить . Защитой граждан в этом случае должны заниматься частные охранные организации. Также либертарианцы выступают против любых таможенных пошлин.

Они против воинской повинности , что особенно интересно ввиду войны на Донбассе.

Либертарианцы высказываются против контроля за лекарственными препаратами со стороны государства, а самое узнаваемое требование – легализация наркотиков .

В либертарианском обществе взаимоотношения между людьми регулируются контрактами (как устными, так и письменными), а не государством.

Клевета не является насильственным действием , поэтому за неё не может быть наказания в либертарианском обществе, если она не запрещена контрактом.

Либертарианцы против обязательной школы , обучение – это частное дело детей и их родителей.

В либертарианском обществе нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды (но нужно это сделать, если он попытается их реализовать).

Либертарианцы – не демократы, потому что, по их мнению, никакое большинство не имеет права решать даже за одного.

РБК

Разумеется, в современных условиях построить настоящее либертарианство команде Зеленского явно не удастся. Во многом идеология президента противоречит принципам цивилизованного мира, да и не будет воспринята большинством украинцев.

Однако попробуйте представить "либертарианский рай" в Украине. Страшно? Нам тоже.

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