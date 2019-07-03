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Нет – налогам и армии. Да – наркотикам: чем опасна идеология "Слуги народа"

1.7тЧитать материал на украинском

В основе идеологии президентской партии "Слуга народа" лежит теория, которая по своей сути опаснее, чем анархия в чистом виде.

Как сообщал представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, политсила взяла за основу так называемую модель либертарианства. Впрочем, член президентской команды крайне поверхностно пояснил, что же она предполагает. Поэтому OBOZREVATEL решил разобраться в этом подробнее.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Постер сериала "Слуга народа"

Что предполагает либертарианство

  • С точки зрения либертарианского анархизма, налогообложение является принудительным и посягает на частную собственность, поэтому его следует упразднить. Защитой граждан в этом случае должны заниматься частные охранные организации. Также либертарианцы выступают против любых таможенных пошлин.

  • Они против воинской повинности, что особенно интересно ввиду войны на Донбассе.

  • Либертарианцы высказываются против контроля за лекарственными препаратами со стороны государства, а самое узнаваемое требование – легализация наркотиков.

  • В либертарианском обществе взаимоотношения между людьми регулируются контрактами (как устными, так и письменными), а не государством.

  • Клевета не является насильственным действием, поэтому за неё не может быть наказания в либертарианском обществе, если она не запрещена контрактом.

  • Либертарианцы против обязательной школы, обучение – это частное дело детей и их родителей.

  • В либертарианском обществе нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды (но нужно это сделать, если он попытается их реализовать).

  • Либертарианцы – не демократы, потому что, по их мнению, никакое большинство не имеет права решать даже за одного.

Нет – налогам и армии. Да – наркотикам: чем опасна идеология "Слуги народа"

РБК

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Разумеется, в современных условиях построить настоящее либертарианство команде Зеленского явно не удастся. Во многом идеология президента противоречит принципам цивилизованного мира, да и не будет воспринята большинством украинцев.

Однако попробуйте представить "либертарианский рай" в Украине. Страшно? Нам тоже.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тег
Партия "Слуга народа"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да похрен нам что там пишут Порошенко те тролли))))при любом раскладе Зеленский лучше чем мега ворюга и предатель бывший)))))))или вы предлагаете опять мегаворюгу поставить что бы он последние трусы украл у людей и полностью продал страну и ее имущество????
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну так правильная позиция! Как же там... А вот: "Вместо пушек лучше бы пенсионерам деньги отдали!!!". Не помните кто это кричал? Про клевету, которую Зе, якобы, не считает преступлением... Так когда Янек пытался закон о клевете принять, кто хором выл? Не? Не помните? Ну ладно. "...нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды..." так никто и не наказывает. В Дуркиане нацизма нет, кого ж наказывать?
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
Аж тонить як Бодський командою лиже зад Порошенку , щодня обливаючи брудом Зеленського
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