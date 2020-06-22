Нет людей, которые хотят переехать в Россию, – Гуриев

Жерара Депардье и Стивен Сигал переехали в Россию за небольшие деньги, а у Виктора Януковича практически не было выбора.

Так прокомментировал вопрос о величии России в интервью изданию “Гордон”российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев. По его мнению, мало людей хотят сделать РФ своей новой родиной.

"Мы знаем людей, которые хотят переехать в Европу или в Америку, но Россия как привлекательная идея не существует. Советский Союз, как ни странно, при всей его жестокости и несправедливости, имел глобальную идеологию. Это была левая марксистская идеология, которая мне не близка, но пользовалась привлекательностью по всему миру. Во многих странах были люди, которые за идею работали, например, на советскую разведку", – сказал Гуриев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Гуриев предупредил Путина о внезапном и быстром развале кремлевского режима.