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1 ноября • обновлено в 17:34
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"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе. Видео

50.9т Читать материал на украинском

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Тернополь ему устроили "коридор позора" под местной областной государственной администрацией.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Роман Пелех. "В Тернополе так", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский в Тернополе

Зеленский в Тернополе

Скриншот видео

На кадрах видно, что люди сопровождают Зеленского выкриками "Позор!" и "Нет капитуляции!". Глава государства при этом выглядит взволнованным и раздраженным.

Тем временем на Telegram-канале "Последний блокпост" сообщили, что акцию протеста устроили 200 активистов Штаба сопротивления капитуляции.

Напомним, Зеленский 1 ноября посетил Тернополь с рабочим визитом. Там он представил нового главу ОГА Игоря Сопеля.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 октября в Мариуполе, куда приезжал на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, также устроили массовые акции протеста. Они посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии в металлургическом городе.

  • Так, главу государства встретили с розовым гробом, баннерами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!" и соответствующей песней.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Тернополь
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Kv Vovik
Kv Vovik
Свиньи захрюкали когда хозяин пришел.
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1
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
200 придурков, это почти две роты! Ау, военкомы!
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Малыша Зе,скоро телохранители на подобные мероприятия будут носить во внутреннем кармане.Жизнь нашего президента находится в постоянной опасности из за его бестолковой политики.Крепись малыш,ты наша Надежда (фамилию добавлять не будем)!
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