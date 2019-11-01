"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе. Видео

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Тернополь ему устроили "коридор позора" под местной областной государственной администрацией.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Роман Пелех. "В Тернополе так", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский в Тернополе Скриншот видео

На кадрах видно, что люди сопровождают Зеленского выкриками "Позор!" и "Нет капитуляции!". Глава государства при этом выглядит взволнованным и раздраженным.

Тем временем на Telegram-канале "Последний блокпост" сообщили, что акцию протеста устроили 200 активистов Штаба сопротивления капитуляции.

Напомним, Зеленский 1 ноября посетил Тернополь с рабочим визитом. Там он представил нового главу ОГА Игоря Сопеля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября в Мариуполе, куда приезжал на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, также устроили массовые акции протеста . Они посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии в металлургическом городе.

Так, главу государства встретили с розовым гробом, баннерами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!" и соответствующей песней.

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