|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Нет доказательств – извинитесь!" Порошенко обратился к правоохранителям из-за скандалов с коррупцией

2.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое недовольство ходом расследований коррупционных скандалов в оборонном и энергетическом секторах страны.

На своей странице в Twitter президент отметил, что данные дела расследуются украинскими правоохранителями уже несколько лет, однако до сих пор не были переданы в суд.

"Удивляет позиция, когда расследование по "Укроборонпрому" идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору – с 2015 года. Где вы были эти годы? Почему дело не в суде?" – написал Порошенко.

Новости
Коррупция в оборонке: САП выдвинула обвинения НАБУ

"Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?" – добавил он.

Порошенко заявил, что заинтересован в честном аудите "Укроборонпрома", к которому "привлечены общественные организации, обеспечен беспрецедентный уровень прозрачности".

Президент подчеркнул, что либо расследования должны перейти в суд для наказания виновных, либо правоохранители должны признаться общественности в отсутствии доказательств.

"Настаиваю, что если у нас есть любые основания, доведенные правоохранительными органами, дело должно быть направлено в суд и на суде должны быть журналисты и активисты, суд примет решение и человек должен оказаться в тюрьме. А если нет доказательств, проинформируйте общество и извинитесь!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Укроборонпромрасследование
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
7
Смешно
12
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Верх цинизма. сначала. через своего кума прокурора,спускал на тормоза,любое расследование относительно своих корешей подельников, А теперь спрашивает,"Почему не расследовали как следует"... смотри Пэдро, найдутся те кто расскажет ПОЧЕМУ реально никто ничего не расследовал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
И тишина! У кацапа член в пасти? Ничего гавкнуть сука не может! Кацы, скоты, вы где?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Моше Фрогъ, Скотом был твой папаня членосос,который в хлеву среди говна и зачал такого ублюдана ,в соитии со свиньей . Иди обратно всвой хлев !! парнокопытное !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения