"Нет доказательств – извинитесь!" Порошенко обратился к правоохранителям из-за скандалов с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое недовольство ходом расследований коррупционных скандалов в оборонном и энергетическом секторах страны.
На своей странице в Twitter президент отметил, что данные дела расследуются украинскими правоохранителями уже несколько лет, однако до сих пор не были переданы в суд.
"Удивляет позиция, когда расследование по "Укроборонпрому" идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору – с 2015 года. Где вы были эти годы? Почему дело не в суде?" – написал Порошенко.
"Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?" – добавил он.
Порошенко заявил, что заинтересован в честном аудите "Укроборонпрома", к которому "привлечены общественные организации, обеспечен беспрецедентный уровень прозрачности".
Президент подчеркнул, что либо расследования должны перейти в суд для наказания виновных, либо правоохранители должны признаться общественности в отсутствии доказательств.
"Настаиваю, что если у нас есть любые основания, доведенные правоохранительными органами, дело должно быть направлено в суд и на суде должны быть журналисты и активисты, суд примет решение и человек должен оказаться в тюрьме. А если нет доказательств, проинформируйте общество и извинитесь!" – написал Порошенко.
Петр Порошенко
Наполягаю, що якщо у нас є будь-які підстави, доведені правоохоронними органами, справа має бути направлена до суду і на суді мають бути журналісти і активісти, суд прийме рішення і людина має опинитися у в’язниці. А якщо немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтеся!— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.
Зараз йде аудит @ukroboronprom. Залучені громадські організації, забезпечено безпрецедентний рівень прозорості. І немає більш зацікавленої людини, ніж Петро Порошенко, у тому, щоб якнайшвидше завершити розслідування і відправити винних до в'язниці pic.twitter.com/emFte6dLeN— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.
Позже стало известно, что "Укроборонсервис" (входит в структуру "Укроборонпром") заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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