"Нет доказательств – извинитесь!" Порошенко обратился к правоохранителям из-за скандалов с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко высказал свое недовольство ходом расследований коррупционных скандалов в оборонном и энергетическом секторах страны.

На своей странице в Twitter президент отметил, что данные дела расследуются украинскими правоохранителями уже несколько лет, однако до сих пор не были переданы в суд.

"Удивляет позиция, когда расследование по "Укроборонпрому" идет с 2016 года, дело по энергетическому сектору – с 2015 года. Где вы были эти годы? Почему дело не в суде?" – написал Порошенко.

"Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов как раз накануне выборов?" – добавил он.

Порошенко заявил, что заинтересован в честном аудите "Укроборонпрома", к которому "привлечены общественные организации, обеспечен беспрецедентный уровень прозрачности".

Президент подчеркнул, что либо расследования должны перейти в суд для наказания виновных, либо правоохранители должны признаться общественности в отсутствии доказательств.

"Настаиваю, что если у нас есть любые основания, доведенные правоохранительными органами, дело должно быть направлено в суд и на суде должны быть журналисты и активисты, суд примет решение и человек должен оказаться в тюрьме. А если нет доказательств, проинформируйте общество и извинитесь!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко

Наполягаю, що якщо у нас є будь-які підстави, доведені правоохоронними органами, справа має бути направлена до суду і на суді мають бути журналісти і активісти, суд прийме рішення і людина має опинитися у в’язниці. А якщо немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтеся! — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Зараз йде аудит @ukroboronprom. Залучені громадські організації, забезпечено безпрецедентний рівень прозорості. І немає більш зацікавленої людини, ніж Петро Порошенко, у тому, щоб якнайшвидше завершити розслідування і відправити винних до в'язниці pic.twitter.com/emFte6dLeN — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

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