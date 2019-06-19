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"Несокрушимая позиция!" Порошенко поблагодарил США за признание прогресса Украины

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В Сенате США прошли слушания, на которых признали прогресс Украины на пути реформ и противодействия агрессии России.

Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Благодарен нашим друзьям – сенаторам Джонсону, Менендесу, Портману, Шахин, спецпредставителю Волкеру, послу Хербсту и всем участникам заседания – за своевременную дискуссию и признание прогресса Украины на пути реформ и противодействия российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Порошенко отметил, что твердая двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины во время слушаний, поможет нашей стране пройти непростые испытания.

"Я искренне благодарен за решение Вашингтону выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Высоко ценю несокрушимую позицию американских партнеров в вопросе санкционной политики против российского агрессора, вплоть до полного восстановления территориальной целостности Украины", – подчеркнул предыдущий глава государства.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Он добавил, что на слушаниях в Сенате призвали президента Владимира Зеленского продолжить путь реформ в Украине "ради процветания и успешного противодействия агрессивной политике Кремля ради мира и безопасности".

"Европейская Солидарность будет преданным союзником на этом пути, и бескомпромиссным оппонентом на его защиту. Важно понимать, что мир будет помогать нам настолько, насколько Украина способна сама себе помогать и защищать свои национальные интересы", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить давление на Россию в связи с тем что, суд в России вынес приговор пяти крымским татарам, обвиняемым в террористической деятельности.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
США
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Питон Каа
Питон Каа
Поблагодарил США за выделение денег на братоубийственную гражданскую войну? Ну-ну.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Питон Каа:"Поблагодарил США за выделение денег на братоубийственную гражданскую войну? " Неужели жители Донбасса не делают того же по отношению к России?! Это была бы чёрная неблагодарность.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Панов треба шанувать и дякувать
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