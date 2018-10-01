''Несчастливые люди'': Герман раскритиковали за заявление о декоммунизации

Бывшая советница беглого украинского президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что Верховная Рада должна работать в интересах страны, а не переименовывать города или области.

Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина". Герман назвала народных депутатов "несчастливыми людьми".

"Они должны хоть что-то делать. А что они могут?! Ну переложить из одной тарелки в другую. Поменять одно название на другое. Они несчастливые люди, потому что взялись не за свое дело. Они не умеют и не могут делать чего-нибудь полезного для Украины. Вот они себе придумывают. Завтра они переименуют еще какую-нибудь улицу, город, область, и будут об этом очень много говорить", – заявила она.

На словам Герман отреагировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Герман сегодня на 112-м вновь ностальгировала, очевидно, за "Железным хозяином": "Стоит работать в интересах страны, а не переименовывать города или области". Это ее так Сичеславщина вкурвила - как раз завтра (2 октября. - Ред) ВР рассматривать вопрос переименования. Уж будто до всех дошло, какие последствия имеет невикоринена имперщина вокруг: что на нее, как мухи на запах дерьма, слетаются "ихтамнеты" и остальные руссо-мера. Но вот к Гане еще не дошло. И ей очень сложно без тяжелой руки "госпидарникив", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля в Верховную Раду был внесен законопроект о переименовании Днепропетровской области. 18 мая предложили также поменять название у Кировоградской области. Такая мера является одним из последних этапов начатой в 2014 году декоммунизации.