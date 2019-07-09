У Порошенко предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО

Народные депутаты Украины, члены избирательного списка партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий, Виктория Сюмар и Мария Ионова предлагают усилить уголовную ответственность за умышленное непризнание украинской юрисдикции территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Они зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект №10423 и предлагают внести изменения в статью 110 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, информирует пресс-служба партии "ЕС".

Авторы законопроекта предлагают, чтобы умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины каралось лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без нее.

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Для представителей органов власти, которые сделают правонарушения, предлагается более суровое наказание: лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Такие же санкции, согласно законопроекту, будут применены к лицам, которые сделают правонарушения повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Если оно приведет к гибели людей или другим тяжелым последствиям – законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно, с конфискацией имущества или без нее.

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Сейчас в действующей редакции статьи 110 Уголовного кодекса речь идет только об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, информирует "ЕС" .

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" с двойным гражданством Александр Куницкий признал аннексированный Крым частью России. Также Парламентская ассамблея Совета Европы сделала первый шаг к признанию аннексированного Крыму русским.

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