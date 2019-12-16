Неприкосновенность нардепов: в Раде сделали шаг к финишу

Верховная Рада Украины 17 декабря может окончательно проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.
Соответствующую рекомендацию парламент получил от профильного комитета 16 декабря, написала на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.
"Плюс один шаг к победе по снятию депутатской неприкосновенности. Только что профильный комитет проголосовал за! Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде завтра рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции об отмене депутатской неприкосновенности", – отметила парламентарий.
Янченко подчеркнула, что 17 декабря может стать днем, в который Верховная Рада примет историческое решение, поэтому попросила максимального внимания со стороны СМИ и общественности к результатам голосования.
Депутатская неприкосновенность
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.
3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.
11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.
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