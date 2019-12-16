Неприкосновенность нардепов: в Раде сделали шаг к финишу

Верховная Рада Украины 17 декабря может окончательно проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Соответствующую рекомендацию парламент получил от профильного комитета 16 декабря, написала на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Плюс один шаг к победе по снятию депутатской неприкосновенности. Только что профильный комитет проголосовал за! Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде завтра рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции об отмене депутатской неприкосновенности", – отметила парламентарий.

Янченко подчеркнула, что 17 декабря может стать днем, в который Верховная Рада примет историческое решение, поэтому попросила максимального внимания со стороны СМИ и общественности к результатам голосования.

Депутатская неприкосновенность "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.

3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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