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16 декабря • обновлено в 18:04
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Неприкосновенность нардепов: в Раде сделали шаг к финишу

1.3т
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Верховная Рада Украины 17 декабря может окончательно проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Соответствующую рекомендацию парламент получил от профильного комитета 16 декабря, написала на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Плюс один шаг к победе по снятию депутатской неприкосновенности. Только что профильный комитет проголосовал за! Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде завтра рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции об отмене депутатской неприкосновенности", – отметила парламентарий.

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Снятие неприкосновенности: "слуги народа" приняли новый законопроект

Янченко подчеркнула, что 17 декабря может стать днем, в который Верховная Рада примет историческое решение, поэтому попросила максимального внимания со стороны СМИ и общественности к результатам голосования.

Депутатская неприкосновенность

Депутатская неприкосновенность

"112 Украина"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Депутатская неприкосновенность
Персона
Галина Янченко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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