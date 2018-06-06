Неприкосновенность нардепов: Конституционный суд вынес решение

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на свой источник в суде, отмечая, что решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.

Законопроектом, который был внесен 158 депутатами парламента, предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь нардеп от БПП Мустафа Найем сообщил, что решение КС касается депутатской версии законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента.

"Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов. Очень надеюсь, что Верховная рада VIII созыва раз и навсегда покончит с этим архаизмом. Депутатская неприкосновенность - это ценник на входном билете в политику. Ее отмена или даже ограничение сделает политику доступной не только кошелькам, но и идеям и инициативам", - написал нардеп.

В Верховной Раде подтвердили "РБК-Украина" информацию о том, что Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение об отмене депутатской неприкосновенности.

"Да, Конституционный суд принял законопроет №6773, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности", - сообщил прес-секретарь спикера парламента Андрей Ковалев.

Также в КСУ подтвердили, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности был в повестке дня.

"На повестке дня данный вопрос стоит", - сообщили в пресс-службе КСУ.

Напомним, ранее в Раду был внесен президентом Петром Порошенко законопроект №7203, которым предлагается убрать с 2020 года из Конституции норму, согласно которой нардепы без согласия парламента не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.