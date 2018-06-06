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Неприкосновенность нардепов: Конституционный суд вынес решение

10.7тЧитать новость на украинском

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на свой источник в суде, отмечая, что решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, судьей-докладчиком по данному вопросу была Наталья Шаптала.

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Законопроектом, который был внесен 158 депутатами парламента, предлагается исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

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Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь нардеп от БПП Мустафа Найем сообщил, что решение КС касается депутатской версии законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента.

"Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов. Очень надеюсь, что Верховная рада VIII созыва раз и навсегда покончит с этим архаизмом. Депутатская неприкосновенность - это ценник на входном билете в политику. Ее отмена или даже ограничение сделает политику доступной не только кошелькам, но и идеям и инициативам", - написал нардеп.

В Верховной Раде подтвердили "РБК-Украина" информацию о том, что Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение об отмене депутатской неприкосновенности.

"Да, Конституционный суд принял законопроет №6773, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности", - сообщил прес-секретарь спикера парламента Андрей Ковалев.

Также в КСУ подтвердили, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности был в повестке дня.

"На повестке дня данный вопрос стоит", - сообщили в пресс-службе КСУ.

Напомним, ранее в Раду был внесен президентом Петром Порошенко законопроект №7203, которым предлагается убрать с 2020 года из Конституции норму, согласно которой нардепы без согласия парламента не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныКонституционный суд Украины
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