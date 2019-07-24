"Непредсказуемое, но мелкое": эксперт сказал, как Путин относится к Зеленскому

Президенту России Владимиру Путину непонятен новый глава Украины Владимир Зеленский. При этом он считает украинского президента непредсказуемым.

Такое мнение выразил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, передает "Апостроф".

"Ему Зеленский непонятен, как и всем остальным. Я думаю, что даже для Коломойского Зеленский не совсем понятен, хотя достаточно близкий к нему человек. Зеленский – парень из Кривого Рога (относится к Днепропетровской области. - Ред.), и это много о чем говорит. Донбасс – это горнодобывающая промышленность, шахты. Думаю, что это наиболее криминальный район Украины", – отметил Зисельс.

Он добавил, что разобраться с Зеленским Путину помогают советники.

"Путин считает себя великим. Что для него Зеленский? Что-то непредсказуемое, но мелкое. Вряд ли он пытается понять. У него для этого есть советники, которые должны понимать и подсказывать различные варианты решений, из которых он выберет тот, который считает правильным", – добавил он.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сделал признание о разговоре с Путиным и заявил, что они найдут понимание с главой РФ.

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