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"Непредсказуемое, но мелкое": эксперт сказал, как Путин относится к Зеленскому

5.1т Читать материал на украинском

Президенту России Владимиру Путину непонятен новый глава Украины Владимир Зеленский. При этом он считает украинского президента непредсказуемым.

Такое мнение выразил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, передает "Апостроф".

"Ему Зеленский непонятен, как и всем остальным. Я думаю, что даже для Коломойского Зеленский не совсем понятен, хотя достаточно близкий к нему человек. Зеленский – парень из Кривого Рога (относится к Днепропетровской области. - Ред.), и это много о чем говорит. Донбасс – это горнодобывающая промышленность, шахты. Думаю, что это наиболее криминальный район Украины", – отметил Зисельс.

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Он добавил, что разобраться с Зеленским Путину помогают советники.

"Путин считает себя великим. Что для него Зеленский? Что-то непредсказуемое, но мелкое. Вряд ли он пытается понять. У него для этого есть советники, которые должны понимать и подсказывать различные варианты решений, из которых он выберет тот, который считает правильным", – добавил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сделал признание о разговоре с Путиным и заявил, что они найдут понимание с главой РФ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Иосиф Зисельс
Место
Украина
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