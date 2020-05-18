Неправильною дорогою веде Україну ЗЕ-команда

Николай Томенко Политика 15:19, 18.05.2020

Нині настає час Ч для вже і нової влади - команди Зеленського. Сподівання і надії більшості народу закінчилися. Вперше соціологи зафіксували показник у 51% громадян, які вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку!

Нагадаю, що 19 вересня 2019 року 55% громадян були переконані, що Україна рухається у правильному напрямку і лише 18%, що у неправильному. Решта громадян не визначилися. (Тут і далі цитуємо результати загальнонаціонального соціологічного опитування групи РЕЙТИНГ).

І от у відповідності з даними аналогічного опитування, яке проведено 12-13 травня, настрої суспільства суттєво змінилися.

Вперше за часи Президентства Зеленського більшість громадян (51 %) вважають, що країна рухається неправильним шляхом, Водночас, майже третина, 32% продовжують вірити, що влада веде Україну правильним шляхом.

Звісно, це ще не політичний кінець суспільної підтримки Зеленського і К. Ще будуть сотні відставок представників злочинного й непопулярного оточення чесного, але непрофесійного Президента Зеленського. Але початок кінця соціологія вже зафіксувала.

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