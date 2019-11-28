"Непонятно, с кем вести диалог!" Секретарь СНБО высказался о переговорах с Россией по Донбассу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оппоненты сделают все, чтобы украинская власть пошла на переговоры с террористами на подконтрольных России территориях Донбасса.

Своим мнением он поделился в рамках заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве 28 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", – выразился чиновник.

Алексей Данилов

Как признался Данилов, он "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей". По его мнению, сейчас необходимо ожидать результатов встречи в "нормандском формате", которая назначена на 9 декабря в Париже.

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", – заверил он.

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