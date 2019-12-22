"Неоценимый вклад!" Порошенко поздравил украинских дипломатов

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником. Петр Порошенко отметил: вклад дипломатического корпуса в защиту суверенитета и украинских позиций в мире - неоценим.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - написал Порошенко.

Пятый президент также перечислил выдающиеся достижения украинского дипломатического корпуса за 5 лет войны.

"Подписание Соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, подписание Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участие украинской делегации в заседании Совета ЕС, мощная санкционные поддержка Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закрепление движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехи в международных судах, где мы привлекаем РФ к ответственности - все это мощные результаты работы украинской дипломатии. Ваш вклад в защиту суверенитета и украинских позиций на международной арене огромен", - отметил он.

Порошенко с командой также возложили цветы у дома на улице Терещенковской в Киеве, где установлена мемориальная доска первому украинскому министру иностранных дел Александру Шульгину.

"Здесь, на Терещенковской 9, в Киеве установлена мемориальная доска Александру Яковлевичу Шульгину, первому министру иностранных дел Украинского государства, и сегодня здесь мы чтим всех представителей крупной дипломатической семьи. Слава украинским дипломатам и Слава Украине!", - отметил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко принял участие в сессии по вопросам безопасности Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС. Там пятый президент Украины призвал европейских коллег усилить санкционное давление на Россию, в частности, для того, чтобы принудить РФ освободить незаконно удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины и прекратить препятствование свободному судоходству на Азовском море и в Керченском проливе.

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