Так сталося, що Конституція як Основний Закон України, яку всі знають, шанують і виконують, повною мірою діє лише на своє свято.

І причин цьому багато:

– це і критика команди Кучми, як вони назвали – "нічної Конституції", на наступний день після її ухвалення;

– це й постійне прагнення всіх президентів свої прорахунки списати на неправильну Конституцію і розпочати боротьбу за її переписування у своїх інтересах;

– це й неналежна просвітницька робота освітян та науковців щодо значення і ролі Конституції…

Все це разом призвело до того, що маємо Конституцію більше для свята і світу, аніж для виконання владою і життя суспільством.

Бо й влада нинішня і не знає і не виконує Основного Закону, а громада можливо й знає, але не шанує, бо не вірить в її дієвість!

Наведу приклади такого сумного стану речей з огляду на діяльність нової влади.

Отож, ідеологи ЗЕ-команди розпочинають свою парламентську роботу із заяви про потребу …465 змін до Конституції( Конституція містить 161 статтю). Потім майже одночасно вносять 7, Конституційний Суд підтримав 2. За рік одна зміна про депутатську недоторканність набула чинності.

Слава Богу, що всією громадою зупинили цю бредову ідея конституційного турбоспаму!

Окрім задуму тотального латання й перегляду Конституції, який я вважаю шкідливим, маємо іншу біду – це хаотичне ухвалення Законів без суспільства. Законопроекти пишуть лобістські структури на замовлення або міжнародних структур або бізнесу, а депутати легалізують їх та голосують не читаючи!

Значна кількість даних законопроектів прямо суперечить Конституції або ставить під сумнів виконання її статей.

З останнього:

у відповідності з новою редакцією Закону про повну загальну середню освіту від 16 січня 2020 року стаття 9 передбачає зарахування до закладів освіти для здобуття базової середньої освіти (5-9 класи) та профільної середньої освіти (10-12 класи) на конкурсних засадах. Натомість, стаття 53 Конституції визначає повну середню загальну освіту як доступну і безоплатну, а конкурсні засади передбачено лише для вищої освіти!

Як треба правильно діяти нині?

Забезпечити знання Конституції України. Переконаний, що всі державні службовці, а у перспективі й всі громадяни мають пройти курси вивчення, бодай, основ Конституції. Це треба починати зі шкіл і завершувати обов‘язковістю тестування для державних службовців! Закінчити інституційне творення Конституційних засад держави. Досі ВР не ухвалила низку Законів, які забезпечують ефективне виконання Конституції. Це закони про всеукраїнський та місцеві референдуми, про діяльність офісу і консультативно-дорадчих органів Президента, про парламентську коаліцію та опозицію… Забезпечити відповідальність за невиконання норм Конституції. Це і порядки набуття чинності рішень Конституційного Суду та референдумів й чітка процедура підписання та оприлюднення Законів і визначена відповідальність за їх порушення.

Без цього ми не отримаємо Конституцію, яку всі знають, шанують і виконують!

Зі святом Конституції, Україно!