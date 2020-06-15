В ОП рассказали о необычных подарках Зеленскому: получил мешочки с крупой и дозиметр

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому за первый год на должности чаще всего дарили книги, картины и сувениры.

Получал он и необычные подарки, среди которых маска для сна, дозиметр, мешочки с нутом и семенами кориандра. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в ответ на запрос "112 Украина".

Главе страны также дарили макеты военной техники, посуду, ручки, галстуки.

Во время рабочей поездки на ЧАЭС он получил дозиметр, в Турецкой Республике президенту подарили мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, а в Эстонии – маску для сна.

Кроме того, от президента Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский получил банку меда и велосипед Ampler.

Мед от президента Эстонии

На раме велосипеда написано: "Президенту Украины, его превосходительству мистеру Владимиру Зеленскому". Рядом нарисованы флаги Украины и Эстонии.

Выяснилось, что стоимость этого средства передвижения – 2490 евро.

Подаренный велосипед

Подаренный велосипед

Подаренный велосипед

Подчеркивается, что, согласно распоряжению главы Администрации президента, подарки, которые поступают на имя главы государства, один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.

Напомним, журналисты телеканала "1+1" в Черкассах пришли на встречу с Зеленским с его гипсовым бюстом, однако он от такого подарка отказался.

Бюст Зеленского

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Беларуси Александр Лукашенко решил подарить президенту Зеленскому белорусскую вышиванку. К подарку Лукашенко приложил письмо, в котором заявил, что Беларусь и Украина "исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".

Ранее Зеленский вручил президентские часы одному из украинцев, который покинул санаторий в Новых Санжарах после карантина и эвакуации из Китая.

Зеленский также подарил телефон девочке из Северодонецка (Луганская область), которая отправила письмо на адрес ОП с поздравлением с Новым годом и Рождеством, а также с просьбой о небольшом подарке.