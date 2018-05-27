Ненавидящей США Бондаренко припомнили визит к Обаме

Бывший нардеп от "Партии регионов" Елена Бондаренко, которая ранее негативно высказалась об американцах, но накануне похвасталась, что улетела отмечать свой день рождения в США, не боится оказаться из-за этого в проигрыше, поскольку рассчитывает на свой электорат, готовый ей простить все.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Запорожский.

"Она четко знает, что мозг ее дебильного электората не найдет противоречия в том, что Ленка метет языком в интернете и на российском ТВ в адрес США и тем, как реальн живет Ленка. На самом деле, это фото смачный плевок в рожу тем нищим и тупым лохам, которые лайкают Ленку, надеясь, что она вернет им в Украину "русский мир", - пишет он.

По словам блогера, поклонникам Бондаренко нужно от нее только з"аконодательное право материться на русском языке, смотреть каждый год Новогодний огонек, парад 9 мая и путевку со скидкой в санаторий".

"Плюс дешевая водка. Что нужно сейчас Ленке от лохов? Возможно, что уже ничего. Ленка хорошо выдоила лохов за годы "защиты памяти дедов" в Партии Регионов. Кстати, напомню лохам, что Ленка летала в США в феврале 2014 года на Молитвенный завтрак к Обаме. Тому самому Обаме, который "устроил Майдан и развалил страну" Ленки", - добавил Запорожский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Бондаренко заявила, что в Украине нет демократии.