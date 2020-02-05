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7 февраля • обновлено в 08:09
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Ненавидящего Украину Табачника заметили в Крыму. Фотофакт

5.2т
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Министра образования Украины времен президентства Виктора Януковича Дмитрия Табачника заметили в аннексированном Россией Крыму.

Фотографию, на которой Табачник находится у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залке, опубликовало издание "Крым.Реалии". Там его заметили 5 февраля.

Дмитрий Табачник в аннексированном Крыму

Дмитрий Табачник в аннексированном Крыму

"Крым.Реалии"

Журналисты попытались связаться с бывшим чиновником, но его украинские номера не обслуживаются.

Напомним, что Дмитрий Табачник в период своей работы в правительстве не раз негативно высказывался в отношении Украины, в частности, это касалось украинского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Табачник считал, что украинский язык ненужен в некоторых регионах страны, а говорить "на Украине" – это правильно и культурно.

Поляки и вовсе были шокированы тем, как тогдашний министр позволял себе написать книгу, в которой просматривалась ненависть к собственной стране.

Один из громких скандалов с Табачником, который расследовала Генеральная прокуратура, касался печати книг для украинских школ. Так, букварей на русском языке напечатано на 65 тысяч экземпляров больше необходимости. При этом на украинском языке книг было выпущено на 83,4% меньше.

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hunt andres
hunt andres
Умные люди селюкам оказались не нужны.
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Махно Володимир
Махно Володимир
я думал этого питора уже пришили давно! живучая гадина!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Махно Володимир, да ты не парься чубатый, пришьют тебя, пришьют. И на дупе еще вышивку сделают!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ненавидящий нацистскую власть ещё не значит ненавидящий Украину.
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