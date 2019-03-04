"Ненавидел всеми фибрами души": раскрыты сложные отношения Януковича и Путина

Беглый президент Виктор Янукович ненавидел и боялся главу Кремля Владимира Путина.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин, передает Liga.net.

"Мне кажется, хозяин Банковой (Янукович. - Ред.) всеми фибрами души ненавидел хозяина Кремля. Я убежден, что Янукович боялся Путина ... Но в силу особенностей психики Янукович покорно терпел эту навязанную дружбу ... Он постоянно уступал Путину, будучи зависимым от позиции Кремля, однако осознавая, что нужен Кремлю для реализации далеко идущих амбиций. Кроме того, опасный, коварный, но говорящий с ним на одном языке всегда казался Януковичу ближе, чем истеблишмент Запада", – сообщил он.

Горбулин также рассказал о последней встрече Путина с Януковичем в Сочи, когда тот еще был президентом.

"Страх потерять власть породил попытку ехать к Путину с челобитной. Поэтому скрывалась настоящая драма Януковича и всей Украины, которую он тянул в тщательно вырытую путинской лопатой яму. Никто точно не знает, о чем говорили Путин и Янукович в Сочи. Но это и неважно. В Сочи ехал еще президент суверенного государства, а вернулся - слуга Кремля ", - подчеркнул он.

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

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