Немыря: команда Тимошенко работает наиболее профессионально по оценках международных наблюдателей

31 марта день будет хорошей новостью для тех граждан, которые выступают за перемены, а не за сохранения статуса-кво.

Об этом заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий Немыря сказал во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко, передает пресс-служба партии.

По его словам, на этот час команда Юлии Тимошенко продолжает фиксировать нарушения, в частности подписания членами УИК пустых протоколов о подсчете голосов избирателей заранее. Такие случаи выявлены в Донецкой области (округ 50, участок № 140769), в Киевской области (округ 97, участок № 320027) и Львовской (не менее 8 участковых избирательных комиссий).

Факт подкупа избирателей зафиксирован в Волынской области (округ №22). Как отметил представитель "Батьківщини", лица встречают избирателей после голосования, направляют их к определенной квартире и там происходит передача денег.

Кроме того, нарушения процедуры голосования происходили в Донецкой области (округ 49 и 52). По словам заместителя председателя партии, группа неизвестных лиц спортивного телосложения ворвались на участок и бросила в каждый ящик по пачке бюллетеней.

Имеющиеся среди нарушений и такие бессмертные трюки, как исчезающие чернила, попытки организации карусели, выдачи одной справки врача на 60 заявлений избирателей, изъявивших желание голосовать "на дому" (Ивано-Франковская область, Кольский район).

Григорій Немиря Предоставлено пресс-службой "Батьківщини"

Григорій Немиря Предоставлено пресс-службой "Батьківщини"

Григорій Немиря Предоставлено пресс-службой "Батьківщини"

Григорий Немыря Предоставлено пресс-службой "Батьківщини"

Имеющиеся и довольно странные случаи по порядку ведения реестра на Софиевской Борщаговке в Киеве.

"Вул.Братська, 9 – это адрес 8-этажного дома, граждане которого не смогли проголосовать. Оказалось, дом не находится в реестре избирателей. А это где-то 80-90 семей", – заметил Григорий Немыря.

Тревожные сообщения поступают и из зарубежного избирательного округа, сообщает он. Речь идет о втягивании руководителей дипломатических и консульских учреждений в игрища и попытки повлиять на деятельность избирательных комиссий.

Как отметил Григорий Немыря, представители "Батьківщини" находятся в постоянном контакте с многочисленными международными миссиями наблюдателей под эгидой ОБСЕ с участием ПА НАТО, Европарламента, Совета Европы, совместная миссия IDI, IRI и многими другими.

По информации этих наблюдательных миссий, "Батьківщина" с точки зрения фактажа и регистраций фактов нарушения, проявляет себя лучше всего.

"Это очень важная часть избирательного процесса. "Батьківщина" показывает пример профессионального сотрудничества с международными избирательными наблюдателями и миссиями", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко проголосовала на выборах.

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