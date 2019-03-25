|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Немедленно!" США жестко обратились к России из-за Украины

Читать материал на украинском

Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно освободить задержанных вблизи Керченского пролива моряков ВМС Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Facebook, опубликованном 25 марта. Удержание украинцев в российских тюрьмах дипломаты назвали ужасным поступком.

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство — основные принципы, которые вдохновляли Революцию Достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", — сказано в сообщении.

Новости
"Реальная опасность!" В США предупредили о планах Путина на еще один украинский город

"Задержание Россией этих моряков — так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, — ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подытожили в посольстве.

"Немедленно!" США жестко обратились к России из-за Украины

thekievtimes.ua

Напомним, Украина предложила России 30 марта обменять 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в нашей стране россиян.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
СШАРоссияВМС Украиныпосольство США в Украинепленные моряки
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
5
275
Смешно
20
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
и кстати, это посол Йованович родила? Так ее же вроде как те же штаты уволить призывают. А она какие то непонятные призывы распространяет, непорядок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Нормальный дипломатический приём -пёрнуть в соц сетях , предварительно обвесив пердёжь звездатой портянкой. Пиндосы не иначе деградировали до уровня чубатых. Хотя, если вспомнить Псаки, то разницы как бы и нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Facebook, опубликованном 25 марта" А что, высказывания в социальных сетях приравниваются уже к официальным международным документами? РФ то знает вообще про эту страничку какого то там посольства в клоаке Европы?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Снова проходил мимо, так пендосам надо скинуть ссылку на сайт одноклассники. Всё веселей будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения