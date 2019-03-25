"Немедленно!" США жестко обратились к России из-за Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно освободить задержанных вблизи Керченского пролива моряков ВМС Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Facebook, опубликованном 25 марта. Удержание украинцев в российских тюрьмах дипломаты назвали ужасным поступком.

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство — основные принципы, которые вдохновляли Революцию Достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", — сказано в сообщении.

"Задержание Россией этих моряков — так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, — ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подытожили в посольстве.

thekievtimes.ua

Напомним, Украина предложила России 30 марта обменять 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в нашей стране россиян.

Пленные украинские моряки

Как писал OBOZREVATEL:

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