"Немедленно!" США жестко обратились к России из-за Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно освободить задержанных вблизи Керченского пролива моряков ВМС Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Facebook, опубликованном 25 марта. Удержание украинцев в российских тюрьмах дипломаты назвали ужасным поступком.
"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство — основные принципы, которые вдохновляли Революцию Достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", — сказано в сообщении.
"Задержание Россией этих моряков — так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, — ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подытожили в посольстве.
thekievtimes.ua
Напомним, Украина предложила России 30 марта обменять 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в нашей стране россиян.
Пленные украинские моряки
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 января 19 украинцам продлили арест до 24 апреля, а еще пятерым — до 26.
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