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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич
Эксперт Украинского Института БудущегоВсе статьи автора

Нельзя любить страну, но ненавидеть государство

4.4т

Новый год. Телекартинка. Грустно

В последние минуты старого года плюсы (да и не только они) решили "пододвинуть" выступление президента Украины. Практически все каналы решили из общего блока резануть исполнение гимна страны. Не заменить своим вариантом, как это часто практиковалось и раньше, а просто убрать за ненадобностью. И, наконец, за полчаса до заветных 00-00 в рекламных паузах шли "альтернативные поздравления" от, кстати, ещё не зарегистрированных кандидатов в президенты. Мне страшно представить, сколько срубили с Юли или с Бойко за удовлетворение их эго перед новым годом, ну да это их деньги - хотят платить за то, "шоб побольше в телевизоре да в качестве самых-самых" - это их дело, это их уровень.

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С одной стороны, традиция говорящей головы в телевизоре, когда внимающий пипл гадает "на фоне и картинке" за плечами самого главного, пытаясь понять что его ждёт следующие 12 месяцев - замшелое наследие совка. Его ломать, естественно, надо. Но делать это надо осторожно, поскольку ролик называется "поздравление президента". Не Порошенко (Януковича, Ющенко, Кучмы, Кравчука) или теоретически возможных Тимошенко, Бойко, Зеленского, дяди-Вани-из-под-забора.

В данном случае это обращение президента как части государственной системы, как функции, фамилия тут лишь необязательный атрибут. На этом подходим к неприятному. Можно убирать поздравление президента, исполнение гимна страны из программы, ссылаясь на другой формат. В конце концов на детских каналах и каналах 18+ этого и так нет.

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Но, господа, возможно, я ошибаюсь, но нельзя стебаться с этого, передвигать ролик по сетке так, чтобы его появление было абсурдным. Таким образом вы поливаете дерьмом не конкретную личность, но один из институтов государственной власти, либо, в случае с гимном, один из символов государственности. Я понимаю, что авторитет государственных институтов, втоптанный в грязь - во многом заслуга и лиц, которые сегодня находятся при власти.

Проблема в том, что пытаясь "стебануть" президента Порошенко, стебём просто институт президента. И в таком случае, когда саму функцию утопили в д***ме, всё равно кто, какая личность названная "пророком" займёт кресло, возьмёт булаву - она с первого дня окажется облита дурно пахнущей субстанцией потому что сама так же участвовала в процессе уничтожения авторитета государственных институтов.

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Нельзя любить страну, но ненавидеть государство. Нельзя просто так топить в нечистотах авторитет государственных институтов, пытаясь несколько уменьшить рейтинг твоего политического оппонента. Последнее абсурдно хотя бы потому, что ты как политик борешься за контроль над этими же институтами и фактически топишь в нечистотах своё (возможно) будущее место, свою будущую функцию в стране.

Пора наконец вспомнить, что любовь к стране на фоне ненависти к государству редко приводит к хорошим результатам. Ведь процветание страны и её жителей зависит от эффективности работы государственной системы.

Грустно.

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Автор
Игорь ТышкевичИгорь Тышкевич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Игоря Тышкевича
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Государственные институты» нашей Украины коррумпированы спонсорами-олигархами и превращены в простых исполнителей их основной задачи - бесконечного обогащения. Как говорят, «дорога в ад выстлана добрыми пожеланиями». Вот и я вижу в программных пожеланиях кандидата Зеленского эту дорогу к безраздельному управлению страной добрыми и улыбчивыми спонсорами, для которых «не запрещено тройное гражданство» и не запрещено монопольное право дальше использовать «государственные институты»,
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Якщо я просто,до цих пір,Тимошенчиху не поважав,то сьогодні я і її і її Лохторат-зневажаю. І прогнозую громадянську війну через цю б***.
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Брук Сэм
Брук Сэм
Вся проблема хохлов, в том что это сельское необразованное быдло неспособно к государственности)))
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