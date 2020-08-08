Нельзя использовать кредит МВФ на содержание госаппарата – Андрей Пальчевский

Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" читает необходимым введение специальных налогов для владельцев крупных предприятий, которые были куплены во время приватизации по заниженным ценам. Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью на телеканале Украина 24.

"Наша команда разработала Новый экономический курс. Его главная задача – это перераспределение валового продукта и перераспределение результатов приватизации, не в плане отобрать собственность, когда за бесценок скупали предприятия, а путем введения специальных налогов. Настоящих владельцев крупных предприятий необходимо нагрузить специальной программой", - сказал Пальчевский.

Общественный деятель поддерживает позицию по реструктуризации внешнего долга Украины перед МВФ и привел пример Аргентины в этом вопросе.

"Что касается МВФ. Я не сторонник полного прекращения работы с МВФ. Я сторонник аргентинского подхода. Аргентина должна различным финансовым институтам более трехсот миллиардов долларов. Они договорились о дисконте почти в 50%. А у нас, нас "сгибает" каждый президент и премьер -министр, который пришел к власти", - заявил Пальчевский.

Предприниматель также выразил убеждение, что кредит МВФ нельзя использовать на содержание государственного аппарата.

"Если брать в долг, то только не на содержание аппарата людей, которые нами управляют и расходятся с нашими миллиардами от Мальдив до самых до окраин. А брать нужно большие суммы, то есть 50 млрд, 100 млрд долларов, которые позволят нам создать рабочие места" - сказал Пальчевский.

Напомним, в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. По новой программе stand-by на $5 млрд.

1 июля Андрей Пальчевский зарегистрировал политическую партию "Перемога Пальчевського". Выборы в местные органы власти состоятся 25 октября 2020 года