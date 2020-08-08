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Нельзя использовать кредит МВФ на содержание госаппарата – Андрей Пальчевский

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
1,4 т.
Андрей Пальчевский

Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" читает необходимым введение специальных налогов для владельцев крупных предприятий, которые были куплены во время приватизации по заниженным ценам. Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью на телеканале Украина 24.

"Наша команда разработала Новый экономический курс. Его главная задача – это перераспределение валового продукта и перераспределение результатов приватизации, не в плане отобрать собственность, когда за бесценок скупали предприятия, а путем введения специальных налогов. Настоящих владельцев крупных предприятий необходимо нагрузить специальной программой", - сказал Пальчевский.

Общественный деятель поддерживает позицию по реструктуризации внешнего долга Украины перед МВФ и привел пример Аргентины в этом вопросе.

"Что касается МВФ. Я не сторонник полного прекращения работы с МВФ. Я сторонник аргентинского подхода. Аргентина должна различным финансовым институтам более трехсот миллиардов долларов. Они договорились о дисконте почти в 50%. А у нас, нас "сгибает" каждый президент и премьер -министр, который пришел к власти", - заявил Пальчевский.

Предприниматель также выразил убеждение, что кредит МВФ нельзя использовать на содержание государственного аппарата.

"Если брать в долг, то только не на содержание аппарата людей, которые нами управляют и расходятся с нашими миллиардами от Мальдив до самых до окраин. А брать нужно большие суммы, то есть 50 млрд, 100 млрд долларов, которые позволят нам создать рабочие места" - сказал Пальчевский.

Напомним, в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. По новой программе stand-by на $5 млрд.

1 июля Андрей Пальчевский зарегистрировал политическую партию "Перемога Пальчевського". Выборы в местные органы власти состоятся 25 октября 2020 года

УкраинаналогиМВФАндрей Пальчевский
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