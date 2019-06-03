"Нельзя играть с шулером!" Зеленского предупредили об опасности Путина

Националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что любая попытка президента Украины Владимира Зеленского обыграть российского лидера Владимира Путина закончится неудачей.

"Я думаю, что не надо садиться играть в карты с шулером, и пытаться его обмануть. Обманет именно он, ведь у него большой опыт. И самое главное – Путин на сегодняшний день может принимать решения единолично, а кто принимает решения в Украине, не знают даже украинцы. Это точно не новый президент, а насколько принимает решение единолично Коломойский, мы еще не знаем, здесь все может произойти", – сказал он в интервью "Апострофу".

По его словам, Украина якобы переполнена врагами, которые влияют на принятие политических решений в нашей стране.

Владимир Зеленский

"Агентуры врага полно везде, и усилия для уничтожения этой агентуры еще не были осуществлены. То есть вести сложные игры с врагом нет смысла. Тем более, что мы уже это пытались делать. Минские договоренности – это попытка такой игры с нашей стороны, но они ни к чему не привели. Они не привели даже к освобождению военнопленных, в каком-то таком количестве, в котором нам хотелось бы", – подчеркнул Корчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Корчинского, Зеленский не зря использует риторику о референдуме касательно судьбы Донбасса. Таким образом, он пытается сохранить пророссийски настроенный электорат.

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