"Нельзя допускать!" Зеркаль заявила о пугающем последствии сговорчивости Зеленского

Документ, который согласовали во время встречи в "нормандском формате" в Париже, нельзя было принимать, так как он ставит украинскую сторону в затруднительное положение.

Такое мнение высказала бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в программе Сергея Иванова "Антиподы". "Мне само по себе не нравится коммюнике. Там есть много того, что они хотели вписать и они вписали. Там нет ничего о смене мандата ОБСЕ, об этом только говорила Меркель. То есть там нет таких жестких требований от россиян, и есть очень много требований к нам", – сказала она.

Встреча Путина и Зеленского "24"

Экс-дипломат подчеркнула, что лично она не подписывала бы такой документ. "Но я не думаю, что это вопрос к Зеленскому, это вопрос к тем, кто готовил все это. Невозможно было допускать даже подготовку такого документа, потому что он не сбалансированный", – добавила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-дипломат также заявила, что переговоры президентов России и Украины в Париже только доказали, что у главы Кремля есть стратегия касательно Украины, которой он придерживается.

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