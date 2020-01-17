Некомпетентность Зеленского и Гончарука угрожают Украине – Герасимов

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов убежден, что некомпетентность нынешней власти является угрозой для украинской государственности.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя информацию о том, что премьер Алексей Гончарук после "кассетного скандала" подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Герасимов отметил, что глава правительства фактически может уйти в отставку за то, что сказал правду о некомпетентности президента Зеленского в вопросах экономики и государственных финансов.

Также нардеп отметил, что согласно Конституции Гончарук должен прежде всего обратиться в парламент.

Герасимов завил, что некомпетентность Гончарука и Зеленского угрожают Украине

"Премьер-министр Гончарук не нашел времени для того, чтобы пообщаться с народными депутатами. Но, что интересно, Гончарука, возможно, отправят в отставку не потому, что экономика находится в очень плохом состоянии, а потому, что он честно заявил , что президент Зеленский некомпетентен и не готов управлять страной", – отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что некомпетентность президента Зеленского, его правительства и его монобольшинства в Верховной Раде несет значительную угрозу национальной безопасности государства и стабильности экономической ситуации.

"Некомпетентный президент, правительство – это большая угроза для страны. Именно поэтому и Оман, и ситуация со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины", и ситуация в экономике, и эти пленки, подчеркивают только одно – что некомпетентная власть уже толкает Украину в пропасть" , – сказал Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!