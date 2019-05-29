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"Негласный компромисс": названа дата возможной "отсрочки" выборов в Раду

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Команда президента Украины Владимира Зеленского может быть заинтересована в переносе даты внеочередных выборов в Верховную Раду на сентябрь.

Об этом в личном Telegram-канале заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко. Он отметил, что идея роспуска парламента может натолкнуться на новое сопротивление, так как для организации выборов надо внести поправки в бюджет.

"И если Рада не проголосует за них в этот четверг [30 мая], то проведение выборов перенесется на неопределенное время, минимум – на 10 дней", – написал нардеп.

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Иллюстрация. Внеочередные выборы в ВР Украины

Иллюстрация. Внеочередные выборы в ВР Украины

Таким образом президенту надо будет подписать новый указ, которым перенести дату голосования с 21 июля на более поздний срок.

"Так делал президент Ющенко в 2007 году, когда столкнулся с саботажем досрочных выборов со стороны Партии регионов", – напомнил Лещенко.

Он пояснил, что перенос выборов на первое воскресенье сентября может сыграть на руку главе страны, так как тогда "в города вернутся молодые избиратели – электорат Зеленского, который вторую половину лета предпочитает проводить на отдыхе".

Лещенко добавил, что выборы в начале сентября могут быть негласным компромиссом для всех.

"Молодые проекты Вакарчука и Гройсмана получат дополнительные полтора месяца для разбега. Зеленский роспуском Рады уже показал избирателю свою решительность покончить со старыми элитами. Перенос выборов на сентябрь люди воспримут как "Зеленский хочет, а барыги не дают". Выборы в сентябре, а не в июле или августе, будут выгодны всем участникам процесса, кроме мажоритарщиков, которые скупили свои округа и получат гарантированный результат именно летом", – подытожил народный депутат.

"Негласный компромисс": названа дата возможной "отсрочки" выборов в Раду
"Негласный компромисс": названа дата возможной "отсрочки" выборов в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

  • 21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

  • В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Сергей ЛещенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеполитикаВерховная Рада Украины
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Иванова Кристина
Иванова Кристина
Oгpoмнoе cпаcибo вceм тем, кто пoкaзaл мне этoт пpекраcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁zxm09i Проcто пpoйдя опpoс получилa пoчти пoлyгодoвую заpплату)) Пoльзуйтесь, пoкa ещe есть вoзмoжнocть=)
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