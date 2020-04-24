Уволенный глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что гордится своей отставкой вместе с заместителями.

Об этом Нефьодов написал на своей странице в Facebook в пятницу, 24 апреля. Свой пост он сопроводил хештегом "стоим".

Максим Нефьодов facebook.com/max.nefyodov

"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей – Дениса Шендрика, Роберта Зелди, Сергея Петухова.

Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель", – написал Нефьодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Нефьодовым 24 апреля Кабмин уволил и Сергея Верланова, главу Государственной фискальной службы.

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