Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу ГФС Верланова
Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля. Об этом в Telegram первым сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку топ-чиновников.
Должностей лишились и заместители главы ГТС Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, а также заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.
"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", – отметил украинский премьер.
В Минфине сообщили, что временно исполняющими обязанности руководителей обоих служб стали Игорь Муратов (налоговая) и Михаил Титарчук (таможенная).
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к Нефьодову и Верланову потеряно доверие.
"В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", – пояснил министр.
Кроме того, 24 апреля заместителями министра регионального развития назначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивская и Анна Коваленко.
Нефьодов в соцсети отреагировал на свою отставку. Он заявил, что горд тем, что его уволили вместе с заместителями. По словам экс-чиновника, его команда не согласилась "выполнять задачу".
Сергей Верланов в свою очередь связал такое решение Кабмина со "сменой курса".Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Максим Нефьодов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.
Сергей Верлановов же заявлял о полной победе над налоговыми схемами с НДС в Украине.