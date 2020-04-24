Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу ГФС Верланова

Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля. Об этом в Telegram первым сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку топ-чиновников.

Максим Нефьодов и Сергей Верланов Коллаж

Должностей лишились и заместители главы ГТС Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, а также заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.

"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", – отметил украинский премьер.

В Минфине сообщили, что временно исполняющими обязанности руководителей обоих служб стали Игорь Муратов (налоговая) и Михаил Титарчук (таможенная).

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к Нефьодову и Верланову потеряно доверие.

"В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", – пояснил министр.

Кроме того, 24 апреля заместителями министра регионального развития назначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивская и Анна Коваленко.

Нефьодов в соцсети отреагировал на свою отставку. Он заявил, что горд тем, что его уволили вместе с заместителями. По словам экс-чиновника, его команда не согласилась "выполнять задачу".

Сергей Верланов в свою очередь связал такое решение Кабмина со "сменой курса".

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Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Максим Нефьодов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.

Сергей Верлановов же заявлял о полной победе над налоговыми схемами с НДС в Украине.