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24 апреля • обновлено в 20:08
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Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу ГФС Верланова

16.7т
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Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной фискальной службы.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Максим Нефьодов и Сергей Верланов

Максим Нефьодов и Сергей Верланов

Коллаж

Он добавил, что должностей лишились и заместители главы ГТС Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, а также заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.

Кроме того, 24 апреля заместителями министра регионального развития назначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивская и Анна Коваленко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Максим Нефьодов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.

Сергей Верлановов же заявлял о полной победе над налоговыми схемами с НДС в Украине.

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Сергей Верланов Максим Нефедов Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины политика Государственная фискальная служба Украины Государственная таможенная служба Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
запитання шановным, як на мове будэ "собутыльник"? мову учу, просветите, пжлста...
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Пушкар Михайло
Пушкар Михайло
А де негайна кримінальна справа ???
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Pooh Vini
Pooh Vini
Нормально. Перегруппировались
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