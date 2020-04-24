Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу ГФС Верланова

Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной фискальной службы.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Максим Нефьодов и Сергей Верланов Коллаж

Он добавил, что должностей лишились и заместители главы ГТС Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, а также заместитель главы ГФС Дмитрий Венциковский.

Кроме того, 24 апреля заместителями министра регионального развития назначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивская и Анна Коваленко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Максим Нефьодов в марте благодаря надбавкам увеличил себе оклад в 6,5 раза.

Сергей Верлановов же заявлял о полной победе над налоговыми схемами с НДС в Украине.

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