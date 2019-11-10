"Пиво и домики в Конча-Заспе": Нефьодов разоткровенничался о дружбе с Гончаруком

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов признался, что на новой должности ему предлагали взятки за неправомерные действия, однако он от них отказался.

Подробностями о своей жизни в новом статусе чиновник рассказал в блиц-интервью для телеведущей "1+1" Кати Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Максим Нефьодов Скриншот видео

"Мне намекали на то, что, если я не буду трогать историю с домиками в Конча-Заспе, которые принадлежат профсоюзу Государственной таможенной службы, которые за несколько тысяч гривен в месяц арендуют все бывшие руководители таможенной службы, то в принципе я тоже смогу получить такой домик за 3000 гривен в месяц. И люди долго не могли понять, когда я говорю: "Нет, ну все-таки имущество нужно возвращать, ну это же государственные деньги", – рассказал Нефьодов.

По его словам, услышав такой ответ, его собеседники подумали, что он намекает на то, что согласится на два домика.

Однако Нефьодов подчеркнул, что он является честным таможенником, поэтому даже не сыграл со своей женой роскошную свадьбу. Он отметил, что на это нет ни времени, ни нужных средств.

Что касается перемен, которые с ним произошли в последнее время, то Нефьодов с огорчением отметил, что он до сих пор не может смириться с тем, что многие его воспринимают как публичную личность. Ведь в свободное от работы время он хочет зайти в бар, чтобы расслабиться с друзьями. Но там он встречает множество людей, которые проявляют к нему повышенное внимание: хотят сделать селфи или угостить алкоголем, от чего он отказывается.

Кроме того, глава таможни прокомментировал свои дружеские отношения с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, отметив, что иногда они позволяют себе вместе ходить в бары.

"Да, у меня есть фотография премьер-министра, который даже пьет маленькую бутылку пива", – с улыбкой отметил Нефьодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нефьодов заявлял, что до конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

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