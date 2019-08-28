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Недвижимость в Москве и российское гражданство: в топ-чиновники рвется скандальная ставленница олигарха

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На должность главы Госпродспоживслужбы Украины лоббируют Людмилу Олийник, связанную с олигархом, руководителем агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрием Косюком.

Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Так, возглавить Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей может бывшая директор Главного управления Ветеринарной медицины в Киеве.

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"Учитывая ее [Олийник] статус жены президента НААУ Зубец М.В., персонально для нее в свое время было создано объединение ветеринарной службы в г. Киеве", – сказано в материале.

Женщина является родственницей бывшего вице-премьер-министра Украины по агропромышленному комплексу Юрия Мельника. Тот в свою очередь является партнером Косюка.

Кроме того, сообщается, что Олийник имеет двойное (украинское и российское) гражданство, а также владеет недвижимостью и занимается предпринимательством в российской столице Москве.

Недвижимость в Москве и российское гражданство: в топ-чиновники рвется скандальная ставленница олигарха

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа", избранный народный депутат Александр Корниенко рассекретил подробности первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины.

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Персона
Юрий Косюк
Место
Украина
Тег
политика
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