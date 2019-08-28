Недвижимость в Москве и российское гражданство: в топ-чиновники рвется скандальная ставленница олигарха

На должность главы Госпродспоживслужбы Украины лоббируют Людмилу Олийник, связанную с олигархом, руководителем агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрием Косюком.

Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Так, возглавить Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей может бывшая директор Главного управления Ветеринарной медицины в Киеве.

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"Учитывая ее [Олийник] статус жены президента НААУ Зубец М.В., персонально для нее в свое время было создано объединение ветеринарной службы в г. Киеве", – сказано в материале.

Женщина является родственницей бывшего вице-премьер-министра Украины по агропромышленному комплексу Юрия Мельника. Тот в свою очередь является партнером Косюка.

Кроме того, сообщается, что Олийник имеет двойное (украинское и российское) гражданство, а также владеет недвижимостью и занимается предпринимательством в российской столице Москве.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Также Зеленский собирается оставить на должности министра финансов Оксану Маркарову.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа", избранный народный депутат Александр Корниенко рассекретил подробности первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины.

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