Недвижимость в Москве и российское гражданство: стало известно, кто может возглавить Госпродпотребслужбу

На должность главы Госпродпотребслужбы Украины лоббируют экс-директора Главного управления Ветеринарной медицины в Киеве Людмилу Олийник.

Так, возглавить Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей может обладательница двойного (украинского и российского) гражданства. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL.

Сообщается, что женщина владеет недвижимостью и занимается предпринимательством в российской столице Москве.

"Учитывая ее [Олийник] статус жены президента НААУ Зубец М.В., персонально для нее в свое время было создано объединение ветеринарной службы в г. Киеве", – сказано в материале.

Также известно, что женщина является родственницей бывшего вице-премьер-министра Украины по агропромышленному комплексу Юрия Мельника. Он является одним из тех, кто лоббирует назначение Олийник.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Также Зеленский собирается оставить на должности министра финансов Оксану Маркарову.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа", избранный народный депутат Александр Корниенко рассекретил подробности первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины.

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