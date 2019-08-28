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Недвижимость в Москве и российское гражданство: стало известно, кто может возглавить Госпродпотребслужбу

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На должность главы Госпродпотребслужбы Украины лоббируют экс-директора Главного управления Ветеринарной медицины в Киеве Людмилу Олийник.

Так, возглавить Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей может обладательница двойного (украинского и российского) гражданства. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL.

Сообщается, что женщина владеет недвижимостью и занимается предпринимательством в российской столице Москве.

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"Учитывая ее [Олийник] статус жены президента НААУ Зубец М.В., персонально для нее в свое время было создано объединение ветеринарной службы в г. Киеве", – сказано в материале.

Также известно, что женщина является родственницей бывшего вице-премьер-министра Украины по агропромышленному комплексу Юрия Мельника. Он является одним из тех, кто лоббирует назначение Олийник.

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Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа", избранный народный депутат Александр Корниенко рассекретил подробности первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины.

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Место
Украина
Теги
политика скандалы
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