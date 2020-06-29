Недовольных Зеленским стало больше, чем довольных, – результаты опроса

Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 29 июня. Также люди прокомментировали работу Кабмина и ВРУ.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае – 47%), 45% – не одобряют (в мае – 37%)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разница между долей тех, кто одобряет действия президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за год стала отрицательной и составила минус 7%.

В то же время 23% опрошенных в июне одобрили действия Кабмина (24% в мае), а 59% – нет (61% в мае). Баланс оценок стал отрицательным и составил минус 36%. По сравнению с маем этот показатель почти не изменился.

"21% украинцев одобряет действия Верховной Рады (22% в мае); 62% – не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41%", – отмечается в результатах опроса.

Так, с 20 по 23 июня КМИС провел опрос с помощью телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (старше 18 лет) Украины. В нее не включались временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной республики Крым.

В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, свидетельствуют, что если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.