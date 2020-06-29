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Недовольных Зеленским стало больше, чем довольных, – результаты опроса

Яра Дорош
Политика
7,2 т.

  • По данным Киевского международного института социологии, 38% опрошенных в июне украинцев сказали, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в мае – 47%), а 45% – не одобряют (в мае – 37%)

  • 23% опрошенных одобрили действия Кабмина (24% в мае), а 59% – нет (61% в мае)

  • Также 21% одобрил действия Верховной Рады (22% в мае), а 62% – не одобрили (65% в мае)

Результаты опроса свидетельствуют, что недовольных Зеленским стало больше, чем довольных. Иллюстрация

Результаты опроса свидетельствуют, что недовольных Зеленским стало больше, чем довольных. Иллюстрация.

Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 29 июня. Также люди прокомментировали работу Кабмина и ВРУ.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае – 47%), 45% – не одобряют (в мае – 37%)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разница между долей тех, кто одобряет действия президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за год стала отрицательной и составила минус 7%.

В то же время 23% опрошенных в июне одобрили действия Кабмина (24% в мае), а 59% – нет (61% в мае). Баланс оценок стал отрицательным и составил минус 36%. По сравнению с маем этот показатель почти не изменился.

"21% украинцев одобряет действия Верховной Рады (22% в мае); 62% – не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41%", – отмечается в результатах опроса.

Так, с 20 по 23 июня КМИС провел опрос с помощью телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (старше 18 лет) Украины. В нее не включались временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной республики Крым.

В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, свидетельствуют, что если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.

УкраинаВладимир Зеленский
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